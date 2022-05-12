В Самаре из-за непогоды изменили расписание грузовой переправы до Рождествено

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В Самаре скорректировали работу грузовой переправы до села Рождествено. Расписание парома пришлось изменить из-за плохой погоды и низкого пассажиропотока — наполняемость судна составляет менее 30%.

— С четверга, 12 мая 2022 года, на паромной переправе вводится временное расписание. Оно будет действовать до установления благоприятной погоды и востребованности переправы, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Теперь паром будет отплывать от Октябрьского спуска в 8:00, 14:00 и 18:00. А по пятницам и воскресеньям еще и в 20:00. Отправление из Рождествено — в 6:00, 12:30 и 16:30. По пятницам и воскресеньям — дополнительный рейс в 19:00, пишет Самара-КП.