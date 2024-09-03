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В Самаре ищут перевозчика на 229-й автобусный маршрут

3 сентября 2024 10:56
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В Самаре ищут перевозчика на 229-й автобусный маршрут

Извещение о проведении открытого конкурса разместили на сайте горадминистрации.

Местные власти ищут перевозчика на 229-й маршрут протяженностью 21 км. Он проходит от Центрального автовокзала до улицы Транзитной.

Подрядчик должен иметь 25 автобусов малого класса с экологическими характеристиками Евро-2, 3 и 4. Начало движения в 6:00. Окончание запланировано на 22:15. Интервалы - 15 минут.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 23 сентября на улице Некрасовской, 56 в рабочие дни (с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни - до 16:00), пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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