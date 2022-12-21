В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте.
МЧС СО напоминает о неoбходимости регистрации туристских групп
В Конкурсную комиссию представлены документы от пятнадцати претендентов.
23 декабря состоится конкурсный отбор на пост главы Самары
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
Свой юбилей коллектив отметит творческим вечером.
Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой

21 декабря 2022 11:23
151
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой

В среду, 21 декабря, в Самаре изменилась схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщили представители администрации областной столицы.

— С ночи водители могут проехать по одной полосе Ново-Садовой прямо, на Самарскую. Ранее здесь работал только правый поворот на Полевую, — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта города Юрий Тапилин.

Также в течение дня власти планируют открыть движение на другой части перекрестка. По предварительным прогнозам, приготовления к открытию закончатся около полудня. И после этого для водителей будут доступны еще несколько маршрутов, пишет 63.ру.

— Можно будет проехать по Полевой в сторону проспекта Ленина, а также повернуть с Самарской направо, на Полевую. Спуститься по этой улице вниз, к Волге, не получится, — добавил Юрий Тапилин.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022, 12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
Правительство Самарской области ведет активную работу по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Бизнес
124
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022, 12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
 В настоящее время работа по заливке катков и подготовке оборудования ведется в ежедневном режиме. Общество
123
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022, 09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
Диджитал-куб около КРЦ «Звезда» на некоторое время стал выставочной площадкой. Культура
195
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
126
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
125
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
150
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
195
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
554
Весь список