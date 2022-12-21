В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой

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В среду, 21 декабря, в Самаре изменилась схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщили представители администрации областной столицы.

— С ночи водители могут проехать по одной полосе Ново-Садовой прямо, на Самарскую. Ранее здесь работал только правый поворот на Полевую, — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта города Юрий Тапилин.

Также в течение дня власти планируют открыть движение на другой части перекрестка. По предварительным прогнозам, приготовления к открытию закончатся около полудня. И после этого для водителей будут доступны еще несколько маршрутов, пишет 63.ру.

— Можно будет проехать по Полевой в сторону проспекта Ленина, а также повернуть с Самарской направо, на Полевую. Спуститься по этой улице вниз, к Волге, не получится, — добавил Юрий Тапилин.