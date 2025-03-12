В Самаре 12 марта закрыли речную переправу до села Рождествено

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В среду, 12 марта, приостановили движение судов на воздушных подушках до села Рождествено. Это связано с активной подвижкой льда на реке.

Жители правого берега Волги озадачены: они буквально остались без связи с внешним миром. Добраться до города можно только по объездной дороге через Тольятти или за немалые деньги и рискуя собой на частных лодках. Но и здесь есть вопросы - из-за сложной обстановки на реке никто рисковать не хочет, пишут в тематическом чате в телеграме, пишет Сова.

- Пока ничего не ходит, ни с 7-го причала, ни с речпорта. Подвижка льда. Зимник сложный под Львовой горой, - сообщает местная жительница.

Сельчане внимательно следят за обстановкой на Волге и делятся новостями с соседями.

- На Волге в районе спуска на Волжском проспекте много торосов, - пишут в группе.