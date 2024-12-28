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В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары

28 декабря 2024 12:26
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В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2025 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары. По окончании праздничных богослужений в храмах – в 02:00–02:30 – для горожан организуют подачу дополнительного подвижного состава. По информации городского Департамента транспорта, традиционно автобусы будут ожидать пассажиров около 5 храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.

Напомним также, что в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года – в Самаре продлят работу городского пассажирского транспорта. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://samadm.ru/media/news/52033/.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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