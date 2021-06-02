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В российских аэропортах появится посадка на рейс по снимку лица

2 июня 2021 11:15
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В российских аэропортах появится посадка на рейс по снимку лица

В российских аэропортах скоро может заработать система биометрической регистрации на рейс, заменяющая паспорт. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Министерство уже обсуждает с некоторыми аэропортами введение биометрической идентификации в 2021 году.

В аэропортах установят специальный турникет с камерой, который будет в течение нескольких секунд пропускать пассажиров по скану лица. Данные он будет брать из ЕБС. Паспорт и билет на самолет предъявлять в таком случае не нужно.

Пассажиры смогут отказаться от биометрической идентификации и пройти обычную регистрацию.

Шадаев отметил, что Россия стала одной из первых стран, где утвержденная в прошлом году Единая биометрическая система (ЕБС) стала аналогом паспорта.

В законе прямо указана тождественность. Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении каких-то других действий, где нужно показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация.

— Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Новая система ускорит регистрацию на рейс. К 2023 году она должна быть введена в 6% аэропортах в России, сообщает РБК.

Теги: авиарейсы аэропорт биометрия

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