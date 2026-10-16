Самарская область попала под удар БПЛА

Самарская область стала одной из целей массированного налета дронов на РФ. Об этом сообщили представители Министерства обороны страны.

По их данным, в период с 21:00 четверга, 15 октября, до 9:00 пятницы, 16 октября, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Угроза атаки БПЛА в Самарской области была объявлена около 4:30. Чуть позже Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумоче. На данный момент в воздушной гавани задерживается около 20 рейсов. Кроме того, в регионе ограничили работу мобильного интернета.

В 9:41 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА в Самарской области, пишет 63.ру.