День отца: в Самарской области 6 тысяч пап получают пособие по уходу за детьми

Накануне Дня отца в Отделении СФР по Самарской области подвели итоги: все больше пап берут на себя заботу о малышах и получают положенные выплаты.

Пособие предоставляется работающим гражданам, которые оформили отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Выплачивается оно до достижения ребенком 1,5 лет, а его размер составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года.

Если отец ухаживает за двумя и более детьми в возрасте до 1,5 лет, то ему полагаются выплаты на каждого ребенка. При этом максимальный размер пособия на всех детей не может превышать 100% среднего заработка родителя.

«Отпуск по уходу и пособие могут оформить не только мать или отец, но и любой другой родственник или опекун. Главное условие при этом — официальное трудоустройство. Также важно учесть, что даже если уход за малышом ведут сразу несколько родственников, пособие выплачивается тому из них, кто фактически находится в отпуске», — пояснил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Кроме того, проведенное в таком отпуске время включается в страховой стаж и влияет на пенсионные коэффициенты. Таким образом за каждый год ухода за первым ребенком, папа получает 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, а за третьим и последующими детьми — 5,4 коэффициента.

В случае, если отцу понадобится досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком, право на ежемесячное пособие за ним сохранится. Он сможет получать выплаты параллельно с работой — на полной ставке, удаленно или на условиях неполного рабочего дня. То же самое касается устройства на вторую работу во время отпуска по уходу.

Для оформления отпуска и выплаты нужно обратиться с соответствующим заявлением к своему работодателю. После получения необходимых сведений Отделение СФР по Самарской области назначает и выплачивает пособие в течение 10 рабочих дней.

Неработающий отец тоже может обратиться за выплатой. В общем случае она назначается с учетом доходов и имущества семьи, а также при условии, что заявитель не получает пособие по безработице. Для отдельных категорий граждан действуют иные условия назначения. Подать заявление на пособие по уходу за ребенком можно в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или МФЦ.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.