В Общественной палате выступили за проведение уроков в школах с девяти утра

Об этом сообщил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
По словам Гриба, если школа начинает занятия в восемь утра, время начала стоит перенести на час позже. Такой график можно ввести на две четверти — с осенних каникул до весенних.
«С учётом тёмного времени суток для обеспечения безопасности это можно рассмотреть», — заявил он.
Замсекретаря ОП отметил, что это особенно важно для младшеклассников, которые добираются до школы затемно.
Решение о новом расписании Гриб предлагает оставить на усмотрение самих школ. Рекомендацию можно направить управляющим советам.
«Нужно, чтобы это было удобно и ученикам, и родителям, и преподавателям», — добавил он.