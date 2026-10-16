В Общественной палате выступили за проведение уроков в школах с девяти утра

Об этом сообщил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

По словам Гриба, если школа начинает занятия в восемь утра, время начала стоит перенести на час позже. Такой график можно ввести на две четверти — с осенних каникул до весенних.

«С учётом тёмного времени суток для обеспечения безопасности это можно рассмотреть», — заявил он.

Замсекретаря ОП отметил, что это особенно важно для младшеклассников, которые добираются до школы затемно.

Решение о новом расписании Гриб предлагает оставить на усмотрение самих школ. Рекомендацию можно направить управляющим советам.

«Нужно, чтобы это было удобно и ученикам, и родителям, и преподавателям», — добавил он.