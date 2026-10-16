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В Самаре тепло дали в 81% соцобъектов и 75% домов

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В Самаре тепло дали в 81% соцобъектов и 75% домов

В Самаре набирает обороты отопительный сезон. По состоянию на 15 октября в областной столице уже работают на полную мощность все ТЭЦ, ГРЭС и котельные.

Все теплоисточники в Самаре исправно работают. Более 81% объектов соцсферы подключены к отоплению. Важно особое внимание уделять своевременному выравниванию температурного режима в помещениях школ, детских садов, где дети проводят большую часть дня. Управляющие компании и ТСЖ за полторы недели обеспечили теплом более 75% многоквартирных домов — неплохой результат по сравнению с предыдущими периодами. При сохранении существующего темпа до конца этой недели будут подключены оставшиеся МКД. Сотрудники УК и ТСЖ продолжают решать точечные проблемы по заявкам жителей, а главам районов поручил усилить контроль подачи тепла в многоквартирные дома.

За прошедшую неделю к работе приступили крупнейшие энергетические объекты: Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Привокзальная, Центральная и Безымянская отопительные котельные, а также водогрейная котельная в Куйбышевском районе.

Параллельно с запуском станций идет сложная настройка внутридомовых систем, пишет 63.ру.

— Подачу теплоносителя выполняем по заявкам от обслуживающих организаций и при участии их представителя. Это необходимо для подтверждения готовности объекта к приему тепла. Специалистам управляющих компаний и ТСЖ необходимо открыть задвижки в тепловых узлах домов и провести регулировку внутридомовых систем, а нам за ближайшую неделю — отрегулировать режим работы оборудования 313 центральных тепловых пунктов и 57 насосных станций, обеспечить нужное давление горячей воды в более чем 1635 километрах тепловых сетей, — отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

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