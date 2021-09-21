Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
В Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается
В Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается
В Самаре изъяли незаконной незамерзайки на 766 тысяч рублей
В Самаре изъяли незаконной незамерзайки на 766 тысяч рублей
В Москве начали продавать места в очереди за iPhone 13
В Москве начали продавать места в очереди за iPhone 13
На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия
На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия
Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе вылетел в Москву
Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе вылетел в Москву
В Самаре за заводом имени Масленникова до 2022 года построят четырехполосную улицу Липецкую
В Самаре за заводом имени Масленникова до 2022 года построят четырехполосную улицу Липецкую
На реке Самара утонул 84-летний рыбак
На реке Самара утонул 84-летний рыбак
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.33
0.77
EUR 85.88
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россия со вторника снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

21 сентября 2021 09:18
151
Россия со вторника снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Страна возобновляет его с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, воздушное сообщение между Россией и Белоруссией, временно ограниченное из-за распространения коронавируса, будет восстановлено в полном объеме. В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 в неделю. С 1 августа РФ удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.

Также Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов на курорты Египта – из Москвы Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также увеличивается число полетов из российских городов, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – с одного до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, сообщает Радио Маяк.

Теги: авиарейсы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться
21 сентября 2021, 10:21
С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться
А вот чартеры по-прежнему под запретом. Туризм
145
Направлявшийся из Антальи самолет экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту
20 сентября 2021, 12:21
Летевший из Антальи самолет экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту
На борту воздушного судна женщине оказывали первую медицинскую помощь члены экипажа и врач из числа пассажиров. Происшествия
308
Стало известно, когда из Самары откроют прямые рейсы в Египет
09 сентября 2021, 09:26
Стало известно, когда из Самары откроют прямые рейсы в Египет
Перевозчиком заявлена авиакомпания Red Wings. Туризм
517
В центре внимания
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
21 сентября 2021  10:59
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
174
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
21 сентября 2021  10:43
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
218
В Самарской области завершили третий этап надвижки пролетного строения Волжского моста
21 сентября 2021  10:40
В Самарской области завершили третий этап надвижки пролетного строения Волжского моста
164
В Самарской области начали включать отопление в жилых домах
21 сентября 2021  09:30
В Самарской области начали включать отопление в жилых домах
166
21 сентября 2021  09:12
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, она набрала 49,82% голосов
174
Весь список