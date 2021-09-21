Россия со вторника снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

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Страна возобновляет его с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, воздушное сообщение между Россией и Белоруссией, временно ограниченное из-за распространения коронавируса, будет восстановлено в полном объеме. В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 в неделю. С 1 августа РФ удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.

Также Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов на курорты Египта – из Москвы Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также увеличивается число полетов из российских городов, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – с одного до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, сообщает Радио Маяк.