Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года проиндексируют для 3,5 млн россиян

С 1 апреля 2027 года соцпенсии проиндексируют почти для 3,5 млн россиян. Об этом 16 октября сообщил председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«Индексация социальных пенсией коснется 3,491 млн человек. Из них практически большая часть, подавляющая часть — это неработающие пенсионеры», — сказал он.

Рязанский отметил в разговоре с «РИА Новости», что речь идет о гражданах РФ, которые не накопили нужный объем пенсионных баллов и не имеют достаточного страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости.

Кроме того, право на выплаты в рамках предусмотренного повышения получают отдельные категории льготников. В их числе лица с инвалидностью (в том числе дети‑инвалиды и те, кто получил инвалидность в детстве) при отсутствии трудового стажа, а также несовершеннолетние, оставшиеся без кормильца.