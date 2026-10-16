В Самарской области зарплаты в индустрии красоты выросли на 17%

Рынок труда в сферах фитнеса и красоты Самарской области демонстрирует заметный рост зарплат, несмотря на снижение количества вакансий, сообщили hh.ru и платформа для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия», изучив статистику рынка труда в этих сегментах. Работодатели сохраняют конкуренцию за специалистов даже при более сдержанном найме во многом из-за ключевой роли работников в формировании клиентского потока и выручки фитнес- и бьюти-бизнеса.

В январе-августе 2026 года работодатели Самарской области разместили 631 вакансию в сфере фитнеса и салонов красоты — на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-августе 2025 года в регионе было опубликовано 696 предложений о работе.

Снижение числа вакансий в Самарской области происходит на фоне роста интереса россиян к работе в индустрии. В целом по России в январе-августе соискатели разместили на 10% больше резюме по соответствующим специальностям, чем годом ранее, а только в августе их количество выросло на 17% в годовом выражении. При этом количество вакансий в августе по стране, напротив, снизилось на 17%.

Сокращение числа вакансий год к году само по себе не означает, что потребность отрасли в кадрах пропорционально снизилась, отмечает совладелец и генеральный директор «Сферии» Леонид Рубан. Даже при росте количества резюме в целом по стране работодатели могут сталкиваться со сложностями при поиске специалистов с необходимыми опытом и квалификацией. Кроме того, часть активности соискателей формируют уже работающие специалисты, рассматривающие возможность перехода к другому работодателю.

При этом зарплатные предложения в Самарской области выросли существенно. В январе-августе 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях сферы фитнеса и салонов красоты составила 76,2 тыс. руб. — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-августе 2025 года медиана составляла 65,3 тыс. руб.

Таким образом, сокращение числа вакансий в регионе сопровождается заметным ростом стоимости труда специалистов. Работодатели открывают меньше позиций, но готовы предлагать кандидатам более высокие зарплаты.