В России запретят высаживать детей-безбилетников из поездов

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В России с 1 сентября 2023 года начнет действовать запрет на высаживание из поездов безбилетников, в частности детей и подростков до 16 лет, соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в понедельник, 14 ноября, пишут "Известия".

Отмечается, что в России уже установлен и действует запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия, из автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.

«По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста. Указанный приказ зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу с 01.09.2023 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что до этого времени в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних ОАО «РЖД» ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей.

Ранее фиксировались случаи высадки безбилетных детей и подростков из транспорта.

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