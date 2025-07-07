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В России за двое суток коллапса авиаперевозок отменили 485 рейсов

7 июля 2025 14:43
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В России за двое суток коллапса авиаперевозок отменили 485 рейсов

Росавиация подвела итоги масштабных ограничений в работе ведущих аэропортов страны с 5 июля по 06:00 московского времени 7 июля 2025 года. На запасные аэродромы ушли 88 рейсов, задержаны на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов.

На момент публикации, по данным Росавиации, все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы, пишет Обоз.инфо.

Напомним, в крупных аэропортах РФ на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы водились ограничения на прием и выпуск воздушных судов 4, 5 и 6 июля. Особенно длительными эти ограничения были 5 и 6 июля. В Росавиации поясняли, что вынужденные меры призваны обеспечить безопасность гражданских самолетов.

Тысячи пассажиров прибывали в аэропорты, но не могли дождаться вылета. В гостиницах пришлось размещать 94 тыс. человек. Напитками обеспечили 199 тыс. застрявших в аэропортах пассажиров, питанием – 155 тысяч.  С 5 июля до 06:00 7 июля было оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов купленных ранее билетов.

В наибольшей степени ограничения сказались на работе аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Так, в воскресенье, 6 июля, Шереметьево обслужил 140,5 тыс. пассажиров. При этом в 07:00 МСК понедельника, 7 июля, 40 рейсов оставались в списке задержанных на более, чем два часа. По информации Росавиации, «Аэрофлот» и Шереметьево увеличили численность работающих сотрудников.

«Сегодня аэропорт планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов», — сообщили в ведомстве.

В Пулково утром 7 июля оставались задержанными на вылет 104 рейса. Отменили сегодня на прилет и вылет восемь рейсов, 658 рейсов планируют обслужить.

Нижегородский аэропорт до сих пор задерживает три рейса. Один — отменен.

Газета «Коммерсант» опубликовала экспертную оценку ущерба, который понесли авиакомпании за двое суток перебоев работы аэропортов — порядка 20 млрд рублей. Депутаты Госдумы выступают с предложениями по возможностям урегулирования подобных ситуаций в будущем.

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