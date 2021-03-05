В России взлетели цены на авиабилеты

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В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных зарубежных стран, сообщает "Коммерсантъ".

"Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования", — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По словам экспертов, таким образом авиаперевозчики стараются покрыть потери, которые понесли из-за сокращения объемов перелетов в прошлом году.

Так, сейчас средняя стоимость авиаперелета за рубеж составляет 15,7 тысячи рублей — это на 55 процентов больше, чем в 2020 году, и на 39,5 процента — чем в 2019-м.

По расчетам Aviasales, цена билета в ОАЭ выросла почти вдвое и достигла 23,7 тысячи рублей, в Грузию — в два с половиной раза, до 15,7 тысячи. Билет на Мальдивы подорожал на 36 процентов (до 40,1 тысячи рублей), а в Египет — на 29 процентов (до 16,4 тысячи), передает РИА Новости.

При этом, отмечает издание, цены на билеты по внутренним направлениям тоже выросли — они смогли вернуться к докризисным показателям.