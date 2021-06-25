В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

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Россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства.

Издание напоминает, что сейчас для этого нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте.

С 1 сентября граждане смогут сделать это в онлайн-формате в течение десяти дней после получения постановления, пишет "Ъ".

В случае отказа от получения штрафов в традиционном формате, то есть по почте, документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет.

По данным газеты, уведомления об отправке постановлений будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами.

Если автовладелец не давал согласия на получения штрафов только через портал госуслуг, то постановления будет считаться врученными, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В другом случае уведомление будет отправлено в виде обычного бумажного письма.

Ранее в ГИБДД сообщали о техническом сбое, который привел к проблемам с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах, отметив, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения, сообщает РИА Новости.