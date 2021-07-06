Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции

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Во вторник, 6 июля, в самарском дворце культуры железнодорожников имени Пушкина чествовали сотрудников областной Госавтоинспекции. В этом году служба отмечает 85-летний юбилей. Со знаковой датой сотрудников и ветеранов ГИБДД поздравил Губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

В 1936 году структурным подразделением советской милиции стал отдел по регулированию уличного движения. Так зародилась служба, которая на протяжении многих десятилетий выполняет комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике дорожно-транспортных происшествий. За 85 лет был пройден сложный путь становления, развития и преобразования государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Современная Госавтоинспекция – одна из самых многочисленных служб в структуре МВД. Штат ГИБДД Самарской области насчитывает 2035 сотрудников, которые несут службу в 29 подразделениях.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил инспекторов за службу, за защиту жизни и здоровья жителей региона.

«Сердечно поздравляю с юбилеем службы. Считаю совершенно правильным то, что он отмечается, пусть и с учетом ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Но, тем не менее, это возможность еще раз вспомнить славную историю ГАИ, вспомнить людей, которые писали эту историю, зачастую ценой своей жизни. Это возможность поблагодарить ветеранов и отметить тех сотрудников, которые свято хранят традиции прошлого, — отметил Глава региона. — В 85-летний юбилей мы вспоминаем и вклад вашей службы, личного состава в годы Великой Отечественной войны. Снова и снова мы будем вспоминать людей, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину».

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область традиционно находится в лидерах по исполнению нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Во многом это заслуга Госавтоинспекции, которая вместе с региональным правительством согласовывает проектные решения по тем или иным объектам. Например, по мосту через реку Сок, который планируют ввести в эксплуатацию на полтора года раньше намеченного срока.

К поздравлениям присоединился Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

«За последние четыре года в регионе очень многое было сделано совместно с вами. В преддверии подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года федеральный центр выделял значительные средства для того, чтобы у нас появились новые дороги и развязки. Вы оказывали огромную помощь застройщикам, — отметил Юрий Рожин. — Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья».

С каждым годом на службу работников ГИБДД поступает все более современное оборудование и автотранспорт. Однако главным в работе ГАИ во все времена остается умение выстраивать диалог с людьми, не только фиксировать нарушения, но и предупреждать их. Губернатор подчеркнул: важно вести профилактическую работу с автовладельцами. Новые, идеально ровные дороги подчас подстегивают автомобилистов к нарушению скоростного режима, опасным обгонам, что в свою очередь провоцирует аварии. Глава региона предложил сотрудникам ГАИ вновь подумать над тем, какие еще меры могут уберечь людей от беды и минимизировать случаи нарушений.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил инициативу по ужесточению наказания для тех, кто сел за руль пьяным. Напомним, с таким предложением вышли в начале года власти региона совместно с депутатами губернской думы. А совсем недавно инициативу поддержал Президент страны Владимир Путин.

В торжественной обстановке губернатор и главный федеральный инспектор вручили лучшим сотрудникам Госавтоинспекции награды.

Инспектор ОГИБДД по Самаре Денис Иванов работает в дорожном надзоре уже 15 лет. Он был отмечен благодарностью губернатора Самарской области за существенный вклад в обеспечение правопорядка и законности на территории региона.

«Считаю, что каждый сотрудник Госавтоинспекции спас не одну жизнь, предлагая те или иные мероприятия. Например, на территории Самары после предложения ГИБДД установить остановки на пересечении 22 Партсъезда и улицы Вольской аварийность на участке полностью исчезла», — отметил он.