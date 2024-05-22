В России разработали федеральное приложение для фиксации нарушений ПДД

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Завершена разработка федерального мобильного приложения, которое позволяет фиксировать нарушения ПДД автомобилистами. На основании этой информации в скором времени водителям начнут приходить штрафы.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) полностью принял и оплатил результаты работы разработчика-исполнителя по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы»", — говорится в информации, опубликованной на сайте госзакупок, передает Autonews. Отмечается, что исполнитель должен был выполнить работы по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) в течение 415 календарных дней с момента подписания контракта в начале 2023 года.

Сумма контракта составила 134,5 млн рублей, финансирование осуществлялось из бюджета Москвы. Приложение было доработано в первом квартале 2024 года, приемочная комиссия приняла работы, а исполнитель — компания «Программный продукт" получила всю сумму, пишет Ура.ру.