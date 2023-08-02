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В России планируют наказывать за превышение скорости на электросамокате

2 августа 2023 09:20
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В России планируют наказывать за превышение скорости на электросамокате

В России осенью предполагается внести законопроект на рассмотрение в Госдуму о наказании за превышение скорости на электросамокате. Об этом стало известно из текста проекта сенатора Артема Шейкина.

«При превышении установленной скорости при движении на электросамокате на величину более пяти, но не более десяти километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей», — передает слова Шейкина РИА Новости. Он добавил, что изменения в ПДД, вступившие в силу с 1 марта 2023 года, создали требования для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но их часто не соблюдают из-за отсутствия наказания.

Предполагается внести законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью. Максимальная разрешенная скорость для электросамокатов в городе составляет 25 км/ч. За превышение скорости на СИМ на 10-15 км/ч предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Превышение на 15-20 км/ч штрафуется в размере 4000 рублей. За превышение скорости на более 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, заключил Шейкин.

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