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В России начали действовать единые требования к установке дорожных камер

1 сентября 2024 10:03
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В России начали действовать единые требования к установке дорожных камер

Единые требования к установке дорожных фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, начали действовать в России. Они впервые закреплены на федеральном уровне в едином законе, который вступил в силу с 1 сентября 2024 года, и ужесточили требования к расположению и работе дорожных комплексов на проезжей части, пишет ТАСС.

В частности, как следует из документа, закреплен перечень мест, где могут быть установлены камеры. К ним относятся: дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта; аварийно-опасные участки дорог; участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП; места проведения дорожных работ; пешеходные переходы; перекрестки; участки, где запрещена стоянка или остановка; иные места, определяемые ГИБДД.

Кроме того, новые нормы установили, что на загородных трассах на расстоянии не менее 150-300 метров от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак. В населенных пунктах знаки 6.22 "Фотовидеофиксация", предупреждающие о ведении автоматического контроля за соблюдением правил дорожного движения, должны теперь размещаться не менее, чем за 100 м до зоны контроля камерой. При этом штрафы за несоблюдение требований меняющихся знаков на дорожных электронных табло не будут приходить водителям.

Также, согласно новым требованиям, устанавливается запрет устанавливать комплексы фото- и видеокамер слишком близко. Это сделано для того, чтобы водители не получали штрафы за одно и тоже нарушения с нескольких камер. По новым правилам в населенных пунктах стационарные и мобильные средства фиксации, контролирующие скорость автомобилей, можно будет размещать в одном направлении движения не ближе 1 км друг от друга. Вне населенных пунктов разрешено расстояние не менее 5 км от каждой из камер. Также новые правила исключат возможность использовать треноги и замаскированные фотоловушки на обочинах.

Закон также установил, что решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД. Информация о местах установки камер и видах фиксируемых ими нарушений ПДД будет публиковаться на официальном сайте ведомства.

Ранее нормы установки дорожных камер устанавливались ведомственными актами и положениями. Глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что Госавтоинспекция очень жестко подходит к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены. При этом он выражал уверенность, что сотрудники ведомства еще не только "подчистят" те камеры, которые неэффективно работают, но и сумеют их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо, где совершаются ДТП. 

 

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