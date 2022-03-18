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В России до 26 марта продлили ограничения на полёты на юг страны

18 марта 2022 09:18
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В России до 26 марта продлили ограничения на полёты на юг страны

Ограничения авиасообщения, действующие в аэропортах на юге России, продлены до 26 марта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе России.

«Продлили до 26 марта», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи, подтвердили, что аэропорты на юге России останутся закрытыми до 03:45 мск 26 марта.

Ранее в авиакомпании Turkish Airlines сообщили о продлении ограничений на полёты в Ростов-на-Дону и Сочи до 10 апреля.

«Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолётах SSJ-100.

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