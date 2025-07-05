В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании полетов

128

В связи временными ограничениями на полеты в некоторых секторах московской воздушной зоны возможны корректировки в расписании полетов. Об этом 5 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, данные решения будут принимать авиакомпании, исходя из своих подходов к производственным программам, пишут "Известия".