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В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании полетов

5 июля 2025 12:32
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В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании полетов

В связи временными ограничениями на полеты в некоторых секторах московской воздушной зоны возможны корректировки в расписании полетов. Об этом 5 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, данные решения будут принимать авиакомпании, исходя из своих подходов к производственным программам, пишут "Известия".

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