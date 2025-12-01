В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию

Предмет судебного разбирательства в арбитражном суде Приморского края не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспорта с правым рулем. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

В ведомстве подчеркнули, что суд рассматривал только правомерность выдачи свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на конкретные машины и действия одной из лабораторий, которую лиши аккредитации.

"Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции по результатам рассмотрения подтвердил законность решения Росаккредитации о прекращении действия аккредитации лаборатории, пишет Смотрим.