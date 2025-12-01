Я нашел ошибку
Главные новости:
Школы и педагоги Самарской области вошли в финал конкурсов библиотечных практик Общества «Знание»
Школы и педагоги Самарской области вошли в финал конкурсов библиотечных практик Общества «Знание»
Идет розыск жительницы Клявлинского района
Идет розыск жительницы Клявлинского района
В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию
В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию
В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
-0.02
EUR 90.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию

71
В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин в Россию

Предмет судебного разбирательства в арбитражном суде Приморского края не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспорта с правым рулем. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

В ведомстве подчеркнули, что суд рассматривал только правомерность выдачи свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на конкретные машины и действия одной из лабораторий, которую лиши аккредитации.

"Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции по результатам рассмотрения подтвердил законность решения Росаккредитации о прекращении действия аккредитации лаборатории, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1016
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1021
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1894
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1699
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1733
Весь список