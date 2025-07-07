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В РФ могут разрешить многодетным бесплатный проезд по платным дорогам

7 июля 2025 17:37
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В РФ могут разрешить многодетным бесплатный проезд по платным дорогам

В Госдуму внесут законопроект, которым предусматривается освобождение многодетных родителей от оплаты проезда по платным дорогам. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.

Законопроект разработали в партии «Справедливая Россия — За правду». Им предлагается внести изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит расширить доступность транспортной инфраструктуры для многодетных семей, снизит расходы на транспорт (в том числе в период отпусков) и повысит социальную справедливость в части дифференцированного подхода к оплате транспортных услуг.

Кроме того, освобождение родителей многодетных семей от оплаты проезда по платным дорогам способствует укреплению статуса таких семьи как социально значимой и поддерживаемой государством ячейки общества, а также «созданию дополнительных стимулов к рождению третьего и последующих детей в рамках демографической политики», говорится в пояснительной записке, пишут "Известия"

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