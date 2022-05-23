В регионе меняется график движения некоторых пригородных поездов

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С 1 июня на Куйбышевской железной дороге в Самарской области вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов.

Так, поезд №6552 Сызрань-1 (отпр.09:33) – Самара (приб.12:00) – Мирная (приб.12:26) ежедневно устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр. 09:33) – Самара (приб. 12:00). На участке Самара – Мирная по рабочим дням выводится из графика.

Пригородный поезд №6310 Самара (отпр.12:27) – Курумоч (приб.13:55) будет курсировать ежедневно, а поезд № 6322/6321 Самара (отпр.12:55) – Курумоч (приб.14:21) выводится из графика.

Время указано местное.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников