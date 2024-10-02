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В региональном транспорте запускается новый способ оплаты проезда – по QR-коду

2 октября 2024 15:28
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Специальные платежные NFC-таблички для оплаты проезда через СБП уже устанавливаются в автобусах, троллейбусах и трамваях Самарской области.

В общественном транспорте Самарской области реализуется новый способ оплаты разовых поездок. Жители региона смогут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные платежные таблички. Они будут наклеены на стекле при входе в транспортное средство. 

Расплатиться с помощью такой таблички можно двумя способами: приложить к ней телефон с функцией бесконтактной оплаты (NFC) или отсканировать камерой смартфона нанесенный на табличку QR-код.

«Сейчас всего в 10 регионах страны реализована возможность оплачивать поездки через Систему быстрых платежей по QR-кодам. Учитывая, что технология для транспорта новая и пока непривычная для пассажиров, мы предлагаем жителям региона наиболее выгодную цену разовой поездки. Так, с 10 октября в Самарской области, расплачиваясь через СБП с использованием платежной таблички, будет действовать скидка 11 рублей. Ездить с выгодой можно до конца этого года, до 31 декабря включительно», – рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Специальные платежные NFC-таблички для оплаты проезда через СБП уже устанавливаются в автобусах, троллейбусах и трамваях Самарской области. В общей сложности планируется оборудовать им более 1000 транспортных средств по всему региону.

«Удобство и выгода для жителей – это то, на что мы опираемся в своей работе.  Надеюсь, новая акция сделает процесс оплаты проезда в общественном транспорте более простым, но главное здесь, конечно же, возможность жителям региона сэкономить при оплате проезда. Это не первая и, уверен, далеко не последняя акция, которую мы проводим совместно с НСПК», – сообщил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Для удобства оплаты проезда пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Также напомним, что до 31 декабря жители Самарской области могут получить кешбэк 20% при пополнении транспортных карт, в том числе транспортного приложения Карты жителя Самарской области, через Систему быстрых платежей (СБП) онлайн. Частично потраченные средства вернутся на банковский счет в течение минуты. Сумма кешбэка на одного пользователя составляет до 1000 рублей в месяц.

 

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Теги: Самара

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