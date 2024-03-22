В регионах ПФО вырос спрос на водителей такси и зарплата для них

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В преддверии Дня водителя такси эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на водителей такси в регионах Поволжья и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.

Динамика вакансий для водителей такси в регионах Поволжья достаточно высокая. По итогам за весь 2023 год местные работодатели разместили порядка 1,3 тыс. вакансий для таксистов. Это на 13% больше, чем за весь 2022 год. Более того, ряд регионов ПФО сильно нарастили спрос на водителей, обогнав свои собственные показатели 2022 года. Лидерами по росту спроса на новых водителей такси за 2023 год стали Оренбургская область (+49% новых вакансий), Мордовия (на 33% вырос спрос на таксистов), Пензенская область (+32%), Удмуртия (+32%), Татарстан (+25% новых рабочих мест для таксистов). Также растёт спрос на водителей такси в Марий Эл (+16%), Самарской области (+13%) и Чувашской Республике (+2%). При это есть регионы, где спрос на водителей такси по итогам 2023 года, наоборот, упал: Саратовская область (-20%) и Ульяновская область (-23%).

Примечательно, что в погоне за кадрами компании почти из всех регионов ПФО «перещеголяли» московских работодателей по динамике увеличения зарплат. Так, если в целом по 2022 году работодатели в целом по ПФО предлагали таксистам доход ну уровне 80 тыс. рублей, то теперь их предложения выросли сразу на 28 тыс. до 108 тыс. рублей. Московские компании чуть-чуть отстают по динамике зарплат: средняя зарплата таксиста в столице за последнее время достигла 115,3 тыс. рублей, что лишь на 18,2 тыс. больше, чем в 2022 году. В целом по стране предлагаемая медианная зарплата у водителей такси в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 23% и составила 107,2 тыс. руб.

Среди регионов ПФО лидерами по росту зарплат для водителей стали Пензенская область (увеличение сразу на 37,6 тыс. до 115 тыс. рублей), Чувашия (рост на 32,8 тыс. до 112,8 тыс. рублей) и Удмуртия (рост на 33 тыс. до 113,5 тыс. рублей).

Регион Динамика спроса на таксистов за год Медианная предлагаемая зарплата Динамика зарплаты за год Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) Республика Татарстан 25% 101 700,00 ₽ 23 300,00 ₽ 3,2 Самарская область 13% 106 700,00 ₽ 24 500,00 ₽ 3,9 Саратовская область -20% 104 300,00 ₽ 24 300,00 ₽ 4 Удмуртская Республика 32% 113 500,00 ₽ 33 000,00 ₽ 3,2 Оренбургская область 49% 102 000,00 ₽ 23 500,00 ₽ 4,5 Пензенская область 32% 115 100,00 ₽ 37 600,00 ₽ 2,6 Ульяновская область -23% 107 000,00 ₽ 27 000,00 ₽ 3,9 Чувашская Республика 2% 112 800,00 ₽ 32 800,00 ₽ 4,1 Республика Марий Эл 16% 115 800,00 ₽ 28 300,00 ₽ 2,7 Республика Мордовия 33% 106 500,00 ₽ 26 500,00 ₽ 3 ПФО в целом 13% 108 540, 00 ₽ 28 080, 00 ₽ 3,4 Москва 12% 115 300,00 ₽ 18 200,00 ₽ 5

Требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес.

Добавим, что водитель – одна из низкоконкурентных специализаций, в целом по стране на одно рабочее место могут претендовать до 3 человек. Между тем в Чувашии, Оренбургской и Саратовской области ситуация с данными кадрами более-менее здоровая: на одну вакансию приходится до 4 соискателей. А вот выраженный кадровый голод в этой профессии сейчас наблюдается в Пензенской области и Марий Эл.