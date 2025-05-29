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В Подъем-Михайловке по просьбам жителей ограничили движение большегрузов на период ремонта дороги

29 мая 2025 12:25
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В Подъем-Михайловке по просьбам жителей ограничили движение большегрузов на период ремонта дороги

В селе Подъем-Михайловка Волжского района по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, начался капитальный ремонт региональной дороги Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Участок протяженностью 4 км проходит по одной из основных дорог села - улице Сухова.

Капитально отремонтировать дорогу в Подъем-Михайловке, в которой проживает порядка 1,5 тысяч жителей, поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Помимо нового дорожного полотна в этом году на улице Сухова построят тротуары, установят опоры улично-дорожного освещения, искусственные дорожные неровности, светофоры и новые дорожные знаки. Эти меры позволят значительно повысить комфорт и безопасность дорожного движения, предотвратят ДТП, в том числе с участием пешеходов.

С 26 мая дорожники приступили к замене четырех водопропускных труб, расположенных под автомобильной дорогой. Из-за стесненных условий работы ведутся открытым способом, поэтому по улице Сухова на 1 месяц ввели временные ограничения для движения всех транспортных средств.

Весь транспортный поток был направлен в объезд по центральной улице Подъем-Михайловки – Советской. Однако в связи с многочисленными обращениями жителей в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области принято решение ввести дополнительную меру - ограничить на период переустройства труб движение большегрузных автомобилей.

«На улице Советской находятся все социальные объекты Подъем-Михайловки, в том числе школа, детский сад, парк, дом культуры, детская площадка. При этом на этой дороге нет тротуаров. Мы очень переживаем за безопасность в первую очередь наших детей, которые ходят по обочинам и ездят по дороге на велосипедах. После закрытия Сухова большое количество фур идет транзитом по Советской. Мы также не хотим, чтобы нам разбили нашу дорогу», - говорит житель села, депутат Собрания представителей Волжского района Наталья Кузнецова.

Ограничение движения для большегрузного транспорта в Подъем-Михайловке будет действовать до завершения работ по замене водопропускных труб. Эта временная мера позволит сохранить муниципальную дорогу, обеспечить спокойствие жителей и качественно отремонтировать региональную трассу. Срок завершения работ по ремонту дороги в Подъем-Михайловке – 1 сентября 2025 года. 

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Взаимодействие с представителями общественности, жителями населенных пунктов – одна из главных составляющих нацпроекта. Открытый диалог позволяет создать комфортные условия для жителей во время проведения работ на дорожных объектах, учесть их пожелания.

Отметим, что в этом году трасса Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет отремонтирована по нацпроекту на протяжении 35 км.  Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт более 230 км дорог.

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