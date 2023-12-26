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В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта

26 декабря 2023 19:59
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В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта

 

В преддверии Нового года работе муниципального общественного транспорта Самары уделяется особое внимание.

Так, в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года для удобства пассажиров будет продлена работа трамваев и троллейбусов – транспорт продолжит следовать до 03:00 1 января 2024 года. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января и далее вплоть до 8 января будет курсировать по расписанию выходного дня.

Автобусы будут следовать по такому же графику.

Также, по информации городского Департамента транспорта,
  с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в режиме выходного дня (с 06:00 до 24:00) будет работать самарский метрополитен.

Отметим, что массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется. Тем не менее, на главной новогодней площадке города – площади имени В.В. Куйбышева – организован новогодний комплекс: семь елок с медиагирляндами, входные зоны в виде медиамодулей, различные световые конструкции, арт-объекты, изображающие героев детских сказок, а также аттракцион «Деревянная горка» и два катка. Впервые после четырехлетнего перерыва возобновится работа Усадьбы самарского Деда Мороза, посетителям которой будут доступны новогодние интерактивные программы по мотивам русских народных сказок.

В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь на площади будет организована работа контрольно-пропускных пунктов и дежурство сотрудников частного охранного предприятия.

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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