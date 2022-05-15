В навигацию 2022 года Ширяево не будет принимать круизные теплоходы

158

Стали известны новые детали по строительству большого причала в селе Ширяево. Изначально объект планировали ввести в эксплуатацию летом 2022 года, чтобы в эту навигацию круизные суда могли швартоваться у знаменитого самарского села. Однако этим планам не суждено сбыться.

Выяснилось, что в июне 2022 года закончится проектирование причала. Об этом в интервью 63.RU рассказал глава департамента туризма региона Артур Абдрашитов.

— Объект оказался очень серьезным, и проектирование заняло больше времени, чем планировалось. Инвестор сдвинул сроки старта строительства на осень 2022 года, когда вода будет низкой. Таким образом, объект должен заработать в 2023 году. Планируется, что рабочие справятся с возведением причала уже к началу 2023-го. В прошлом сезоне у нас завершилось строительство первой очереди набережной, в этом году мы перенесем электросети, которые выглядят неэстетично. Также в текущем году мы приступим ко второму этапу благоустройства, он будет включать в себя установку освещения, чтобы люди могли гулять и в темное время суток.

Ширяево — село в Самарской области на правом берегу Волги. Входит в состав нацпарка Самарская лука. Расстояние от Самары до Ширяево по прямой — 25 км, по трассе — 152 км.

Раньше Ширяево принимало круизные суда и без этого причала. Однако, судя по всему, ужесточилось законодательство, которое требует наличия специального причала для двух- и трехпалубных теплоходов.