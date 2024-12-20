В мэрии Самары рассказали, почему повысят стоимость проезда в общественном транспорте

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В Самаре пересмотрят тариф на проезд в общественном транспорте, подтвердили в администрации города.

— Состоялось заседание тарифной комиссии, на котором рассматривался вопрос пересмотра действующих тарифов при оплате проезда в муниципальном общественном транспорте. Члены комиссии, в состав которой входят представители профильных подразделений Администрации города и депутаты городской Думы, приняли решение о необходимости изменения размера тарифов, применяемых для расчета с пассажирами, — сообщили в мэрии.

Чиновники городской администрации напомнили, что сейчас в Самаре действует дифференцированный тариф, пишет 63.ру.

— Стоимость проезда при безналичном расчете транспортной или банковской картой в 2025 году на 3 рубля станет ниже, чем при оплате наличными, и составит 37 рублей. Стоимость разовой поездки при оплате наличными — 40 рублей, — дополнили в администрации Самары.

По данным городского департамента транспорта, сейчас 90% самарцев оплачивают проезд транспортными или банковскими картами.

— Тарифные ставки должны, с одной стороны, учитывать потребности пассажиров, с другой — давать возможность транспортным компаниям не только перевозить пассажиров, но и выплачивать на должном уровне зарплату сотрудникам. Мы постарались соблюсти баланс между интересами транспортников и смягчением индексации тарифа. Изменения не коснутся держателей социальных карт жителя Самарской области, — рассказал руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Новые тарифы в городском общественном транспорте установят с 1 января 2025 года.

В последний раз цены на проезд в общественном транспорте росли в Самаре год назад — тарифы изменились с 1 ноября 2023 года. После этого проезд в областной столице оказался одним из самых дорогих в стране.

— В связи с инфляционными процессами изменение стоимости проезда составило порядка 5%, это минимально возможный уровень, — добавили в самарском дептрансе.