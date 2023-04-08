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В МЧС напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах

8 апреля 2023 13:43
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В МЧС напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах

В МЧС России напомнили о правилах безопасного использования электросамокатов. Езда на таких транспортных средствах в дождливую погоду сопряжена с рисками и запрещена, также нельзя брать с собой пассажиров и нарушать режим зарядки, предусмотренный производителем.

Самостоятельно передвигаться на электросамокатах детям младше 14 лет запрещено, кататься с детьми можно только с установкой детского сиденья и подножки. Кроме того, запрещено разбирать и модернизировать самокат самостоятельно, поскольку это может быть опасно для жизни.

"Правило "один самокат — один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также в МЧС рекомендуют при передвижении надевать шлем и следить за исправностью электротранспорта во избежание короткого замыкания.

По данным министерства, в 2022 году из-за нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники произошло почти два десятка возгораний электросамокатов.

Сезон проката электросамокатов начался 24 марта. Допустимая скорость передвижения на них в городе составляет 25 км/ч, в жилых зонах, велосипедных зонах и во дворах — 20 км/ч, пишет Смотрим.

Теги: Городской транспорт

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