В Усолье Шигонского района продолжается строительство Дома культуры

В сельском поселении Усолье Шигонского района Самарской области активно ведется строительство современного Дома культуры. В селе с учетом населенных пунктов Актуши и Карловка проживает более 2 тысяч человек. Современное пространство для творчества, встреч и мероприятий объединит жителей и поддержит развитие культурной жизни в населенных пунктах.

Проектом строительства дома культуры предусмотрено возведение одноэтажного здания Т-образной формы площадью более 1400 квадратных метров с актовым залом на 150 мест, оснащенным современной световой, звуковой и видеопроекционной аппаратурой. Также в ДК будут располагаться помещения для кружковых занятий, хореографический зал, детская игровая комната, артистические, костюмерная, кладовые и другие функциональные зоны, которые позволят развивать самые разные направления творчества.

Особое внимание при строительстве дома культуры будет уделено созданию комфортной и доступной среды для всех посетителей, включая маломобильные группы населения. В здании предусмотрены пандусы, тактильные указатели и другие элементы, обеспечивающие удобство передвижения. Также ДК будет оснащен современными системами вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

Готовность здания составляет порядка 50%. На строительной площадке уже выполнены основные работы: готов фундамент, возведены несущие стены и перекрытия, здание практически полностью сформировано. Сейчас завершается устройство кровли и установка окон.

Параллельно продолжается монтаж инженерной инфраструктуры. Ведутся работы по устройству систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также прокладка наружных инженерных сетей. Эти этапы являются ключевыми для перехода к следующей фазе строительства - внутренним отделочным работам, а также утеплению фасада.

Реализация проекта осуществляется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева за счёт средств регионального бюджета и при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Он был давно необходим, неоднократно получал обращения от жителей. Планируем закончить строительство уже в этом году. Новый Дом культуры станет ключевым социально-культурным объектом не только жителей Усолья, но и всего Шигонского района», - отметил глава региона на своих страницах в социальных сетях.