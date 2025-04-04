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В марте новый автомобиль в Самарской области стоил в среднем 3 миллиона рублей

4 апреля 2025 10:10
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в марте новый автомобиль в Самарской области стоил в среднем 3 миллиона рублей

Аналитики Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру в Самарской области. Средняя стоимость нового автомобиля за месяц выросла на 1% и достигла в марте 3 миллионов рублей. При этом предложение на рынке устойчиво, а продавцы все чаще предлагают специальные условия, отмечают эксперты.

По итогам марта список наиболее подорожавших моделей, официально представленных на российском рынке, в Самарской области составили: рестайлинговая Omoda C5 первого поколения (3,7%; 2,84 млн рублей), Lada Niva (3,3%; 1,5 млн рублей), Lada Largus (3,1%; 1,9 млн рублей), Great Wall Poer (2,2%; 3,82 млн рублей) и Lada Granta (1,9%; 1,15 млн рублей).
Некоторые модели, напротив, стали немного дешевле. Среди них Tank 500 (-1,4%; 7,2 млн рублей) и Lada Niva Legend (-1,1%; 1,2 млн рублей), а также Geely Atlas (-1,1%; 3,8 млн рублей).

«С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», – рассказал о ситуации в сегменте новых автомобилей Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес.

В целом по стране по итогам марта этого года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру осталась на уровне февральских значений. Машина китайской марки в марте стоила в среднем 3,74 миллиона рублей, а отечественная – 1,59 миллиона рублей. За год средние цены на китайские марки выросли на 9%, а на российские – на 13%. Больше, чем на миллион рублей за год увеличилась средняя стоимость нового автомобиля (с учётом марок, не представленных официально на российском рынке). По итогам марта она составила 9,12 миллиона рублей.

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