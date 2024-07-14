В конце июля и начале августа в Самаре на двух участках не будут ездить трамваи

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В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону, и на двух крупных участках в конце июля – начале августа придется перекрывать движение. Речь идет про пересечения улиц Фадеева и Ново-Вокзальной, Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Теплосети, которые нужно ремонтировать, проходят прямо под путями, так что движение трамваев здесь на время остановят.

— Относительно данных объектов постоянно идут организационные совещания. Нужно доработать механизм, просчитать сроки ограничения движения, — рассказал на совещании, посвященном подготовке к новому отопительному сезону начальник департамента горхозяйства и экологии Александр Андриянов.

Так как из-за ремонта путей на Ново-Садовой у многих трамваев изменены маршруты, перекрытие еще на двух участках может создать неудобства для самарцев. Власти рассматривают вопрос запуска дополнительных автобусов, но точного решения на этот счет пока нет, пишет Самара-КП.