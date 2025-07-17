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В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов в регионах РФ

17 июля 2025 09:27
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В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов в регионах РФ

Федеральный запрет на использование электросамокатов в России вводиться не будет, решение о необходимости ограничений смогут принимать региональные власти. Об этом  сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — уточнил Федяев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что действующее законодательство предоставляет субъектам Федерации достаточные полномочия для самостоятельного регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Регионы могут самостоятельно определять степень ограничений, включая введение специальных «медленных зон» или полный запрет на эксплуатацию электросамокатов на своей территории.

Ранее полный запрет на эксплуатацию СИМ был введен в Благовещенске. Власти города установили штрафы до 100 тысяч рублей за любое использование или размещение электросамокатов и других подобных средств передвижения на территории муниципалитета. Новые правила направлены на повышение безопасности пешеходов и регулирование движения в городских условиях, напоминает телеканал 360.

Теги: Городской транспорт

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