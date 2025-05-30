106

В Госдуме предупредили о возможных сложностях с реализацией закона о локализации такси, подписанного президентом Владимиром Путиным. Новый документ устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Однако существует вероятность, что закон будет невыполним как со стороны отрасли такси, так и со стороны производителей авто. Об этом URA.RU сообщила эксперт в области транспорта, общественный деятель, председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«На наш взгляд, мы можем столкнуться с тем, что закон будет невыполним не только со стороны отрасли такси, а еще и со стороны автопроизводителей. Поэтому за лето мы сейчас соберем всю информацию, как это может работать, и осенью, если мы понимаем, что что-то идет не так, конечно, обратимся уже к парламенту Государственной Думе, где будем вносить либо изменения, либо смотреть какие отсрочки», — сказала Зарипова в беседе с корреспондентом URA.RU.

По словам эксперта, на повестке остаются ключевые вопросы, касающиеся деятельности таксомоторных парков. Один из них связан с необходимостью замены автомобилей, находящихся на рынке после 1 марта 2026 года — именно с этой даты вступает в силу закон. В этой части уже сформирована четкая позиция: транспортные средства смогут использоваться до момента полного выведения из эксплуатации. Однако на практике уже выявляются определенные проблемы, отметила Зарипова. Так, председатель Госдумы поручил отслеживать исполнение закона, и, не дожидаясь официального перечня Минпромторга, фиксируются факты несоблюдения требований.

Примером может служить ситуация в Санкт-Петербурге: для таксопарков были приобретены автомобили Lada Granta второго экологического класса, однако местное законодательство требует использования транспортных средств не ниже третьего экологического класса. В результате по окончании срока действия разрешения на осуществление деятельности продлить его будет невозможно.