В Госдуме предлагают смягчить наказание за отсутствие документов на машину

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ЛДПР подготовила законопроект, согласно которому в случае, если у водителя нет с собой документов на автомобиль, авто подлежит задержанию, только если числится в угоне. Копия законопроекта размещена в Telegram-канале заместителя руководителя фракции ЛДРП в Государственной Думе Ярослава Нилова.

В тексте пояснительной записки сообщается: задержание транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на машину либо в установленных случаях отсутствуют документы, предусмотренные законодательством Таможенного союза, с отметками таможни, подтверждающими временный ввоз автомобиля, возможно, только когда транспортное средство числится в угоне.

В пояснительных материалах указано, что на безопасности дорожного движения отсутствие документов никак не сказывается, сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения", – отмечается в документе.