В ГИБДД напомнили о необходимости замены прав, истекших в 2022 году

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Водителям, чьи удостоверения истекли в 2022 году, однако были автоматически продлены, в 2025 году необходимо заменить права. Об этом напомнили в пресс-службе ГИБДД, пишет РЕН-ТВ.

В ведомстве отметили, что принятое в апреле 2022 года постановление правительства продлевало срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2022-2023 годах, на три года. В 2023 и 2024 годах кабмин вводил такие же меры.

"Соответственно, водители, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически в 2022 году на три года, в 2025 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа", – ТАСС приводит слова представителей Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что владельцам водительских прав потребуется пройти полную процедуру, а именно посетить медкомиссию, заплатить пошлину и посетить отделение ГИБДД для получения нового удостоверения.

В сентябре в МВД России сообщили, что не планируют изменять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав.