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В день матча "Крыльев Советов" подадут дополнительные автобусы и трамваи

28 октября 2022 13:47
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В день матча "Крыльев Советов" подадут дополнительные автобусы и трамваи

В воскресенье, 30 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00 состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Также к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке «Улица Дальняя» пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Теги: Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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