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В ближайшие годы поездки на такси в России могут подорожать на 30% из-за закона о локализации автомобилей. Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«Заменить автопарк — дорого. Особенно с учетом текущих условий», — рассказала Зарипова «Газете.ru». Таксопаркам придется закупать автомобили, произведенные в России или соответствующие установленным критериям локализации. Это приведет к серьезным затратам, особенно в условиях высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к льготным лизингам и кредитам, а также роста цен на обслуживание и запчасти.

Дополнительные расходы связаны с переоснащением станций технического обслуживания, обучением персонала и другими сопутствующими затратами. Все эти издержки, по словам Зариповой, будут заложены в конечную стоимость поездок для клиентов. Эксперты предупреждают, что часть таксопарков может уйти с рынка из-за невозможности выполнить новые требования. Это приведет к сокращению предложения на рынке такси, что также станет фактором роста цен. Снижение конкуренции может отразиться не только на стоимости поездок, но и на доступности услуги в ряде регионов.

Согласно новому закону, для включения автомобиля в реестр такси он должен соответствовать определенному уровню локализации — совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок. Также допускается использование машин, произведенных по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), заключенным с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для Калининградской области и Сибирского федерального округа требования по локализации будут действовать только с 1 марта 2028 года, а для регионов Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года. Это сделано для поддержки транспортной доступности в отдаленных регионах, где рынок такси и без того ограничен, пишет Ура.ру.

market.yandex.ru

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В мае 2025 года Госдума во втором чтении одобрила поправки, предусматривающие перенос вступления закона в силу на полгода — с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026 года. Это даст таксопаркам дополнительное время для подготовки к новым требованиям. Ранее сообщалось о планах распространить аналогичные требования по локализации и на каршеринговые компании. Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но эксперты считают, что его принятие приведет к аналогичным последствиям для рынка краткосрочной аренды автомобилей.