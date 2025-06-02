В ближайшие годы поездки на такси в России могут подорожать на 30%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»
Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»
Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ
Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ
МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
Сегодня, 2 июня, в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Сегодня, 2 июня, в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
В Самаре водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
В Самаре водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ
В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ
Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына
Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Екатерины Олениной
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ближайшие годы поездки на такси в России могут подорожать на 30%

2 июня 2025 10:28
170
В ближайшие годы поездки на такси в России могут подорожать на 30%

В ближайшие годы поездки на такси в России могут подорожать на 30% из-за закона о локализации автомобилей. Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«Заменить автопарк — дорого. Особенно с учетом текущих условий», — рассказала Зарипова «Газете.ru». Таксопаркам придется закупать автомобили, произведенные в России или соответствующие установленным критериям локализации. Это приведет к серьезным затратам, особенно в условиях высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к льготным лизингам и кредитам, а также роста цен на обслуживание и запчасти.

Дополнительные расходы связаны с переоснащением станций технического обслуживания, обучением персонала и другими сопутствующими затратами. Все эти издержки, по словам Зариповой, будут заложены в конечную стоимость поездок для клиентов. Эксперты предупреждают, что часть таксопарков может уйти с рынка из-за невозможности выполнить новые требования. Это приведет к сокращению предложения на рынке такси, что также станет фактором роста цен. Снижение конкуренции может отразиться не только на стоимости поездок, но и на доступности услуги в ряде регионов.

Согласно новому закону, для включения автомобиля в реестр такси он должен соответствовать определенному уровню локализации — совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок. Также допускается использование машин, произведенных по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), заключенным с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для Калининградской области и Сибирского федерального округа требования по локализации будут действовать только с 1 марта 2028 года, а для регионов Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года. Это сделано для поддержки транспортной доступности в отдаленных регионах, где рынок такси и без того ограничен, пишет Ура.ру.

favicon

market.yandex.ru

Перейти

Реклама

В мае 2025 года Госдума во втором чтении одобрила поправки, предусматривающие перенос вступления закона в силу на полгода — с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026 года. Это даст таксопаркам дополнительное время для подготовки к новым требованиям. Ранее сообщалось о планах распространить аналогичные требования по локализации и на каршеринговые компании. Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но эксперты считают, что его принятие приведет к аналогичным последствиям для рынка краткосрочной аренды автомобилей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
88
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
483
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
2922
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
498
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
710
Весь список