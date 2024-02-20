В апреле Nordwind начнет выполнять прямые рейсы из Самары в Махачкалу

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Авиакомпания Nordwind заявила об усилении присутствия на территории Северного Кавказа и опубликовала обновленное весенне-летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиаперевозчик планирует выполнять прямые рейсы по 21 направлению в/из международного аэропорта Махачкала, в том числе, из Самары и обратно.

Рейс Самара - Махачкала будет выполняться с 26 апреля по вторникам и пятницам. Бронирование билетов доступно на сайте компании и в авиакассах города.

Напомним, с 17 июня 2022 года авиакомпания UVT Аero запустила прямые рейсы в столицу Дагестана из Самары с частотой два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Кроме того, с января 2024 года компания Red Wings запустила рейс Самара - Махачкала WZ -1331/1332, пишет Волга Ньюс.