В аэропорту Курумоч некоторым дадут бесплатные посадочные талоны

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
в Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
В Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В аэропорту Курумоч некоторым дадут бесплатные посадочные талоны

237
В аэропорту Курумоч будут раздавать бесплатные посадочные талоны

В самарском аэропорту Курумоч появилась новая услуга. Но ею смогут воспользоваться далеко не все пассажиры, пишет 63.ру.

На стойках регистрации детям предлагают получить именной посадочный талон для игрушки. Сервис получил название «Посадочный талон для друга».

«Выдача занимает не больше 30 секунд, но превращает обычное ожидание рейса в маленькое приключение. В посадочном указано имя игрушки, номер рейса, место „у окна“ и даже игровой штрих-код — всё как у настоящего пассажира. Такая опция доступна на всех стойках регистрации и абсолютно бесплатна», — пояснили представители Курумоча.

Кроме этого, здесь уже есть и другие удобства для родителей с детьми. Например, комната матери и ребенка, прокат колясов, игровые зоны и пеленальные комнаты.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
193
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
719
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
400
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
518
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
705
Весь список