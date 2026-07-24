В аэропорту Курумоч некоторым дадут бесплатные посадочные талоны

В самарском аэропорту Курумоч появилась новая услуга. Но ею смогут воспользоваться далеко не все пассажиры, пишет 63.ру.

На стойках регистрации детям предлагают получить именной посадочный талон для игрушки. Сервис получил название «Посадочный талон для друга».

«Выдача занимает не больше 30 секунд, но превращает обычное ожидание рейса в маленькое приключение. В посадочном указано имя игрушки, номер рейса, место „у окна“ и даже игровой штрих-код — всё как у настоящего пассажира. Такая опция доступна на всех стойках регистрации и абсолютно бесплатна», — пояснили представители Курумоча.

Кроме этого, здесь уже есть и другие удобства для родителей с детьми. Например, комната матери и ребенка, прокат колясов, игровые зоны и пеленальные комнаты.