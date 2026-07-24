Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы

Минобрнауки России предложило создать платформу "Университеты", с помощью которой абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года предлагается провести эксперимент по созданию, апробации и внедрению платформы "Университеты".

Из пояснительной записки к проекту следует, что платформа позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн, подтверждение факта обучения и заселения в общежитие, а также работу с цифровыми документами, касающимися обучения.

Кроме того, студенты смогут получать на платформе рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, удобной аналитики и мониторинга показателей эффективности деятельности вузов.

Участие вузов в эксперименте будет добровольным.