Я нашел ошибку
Главные новости:
Олег Дашков из Самарской области завоевал две золотые медали.
В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам
 Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.
Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске
Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России.
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров.
Упрощенным автомобилям из России нельзя будет въезжать в Европу
Серебряный призер Олимпиады в Пекине планирует попробовать себя в прыжках в длину.
Фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве
Ее признали ее виновной в крупном мошенничестве.
Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии
Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.
Рекомендации для населения в условиях жары
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.
В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Упрощенным автомобилям из России нельзя будет въезжать в Европу

3 июня 2022 19:44
98
Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров.

Поездка на так называемых упрощенных автомобилях без ряда компонентов возможна только по территории тех стран, с которыми достигнута отдельная договоренность. Пока это только Белоруссия. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией», — объяснили в ведомстве.

Lada Granta станет первой легковой моделью, которая получит упрощенную версию. Сборка таких машин начнется 8 июля. Предполагается, что такая модель будет стоить от 640 до 840 тыс. руб. 

Как уточнили в Росстандарте, при регистрации таких автомобилей на территории России и в странах-партнерах, в документах на технику будут внесены отдельные отметки о том, что машины изготовлены в особом порядке. В России этим документом выступает электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии изменил технические требования к выпуску автомобилей. Согласно документу, до февраля 2023 г. Россия (и другие страны, входящие в Евразийский экономический союз) сможет устанавливать собственные требования к автомобилям, которые производят в России.

Фактически речь тут идет о производстве упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности. Поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», где прописаны требования к машинам на территории ЕАЭС, вступили в силу 25 апреля.

Скорее всего, Россия постарается заключить такие соглашения со всеми государствами-членами Евразийского экономического союза. Сейчас туда помимо Республики Беларусь входят Армения, Казахстан и Киргизия.

 

Фото: АвтоВАЗ/РБК

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
273
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
234
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
242
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
259
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1811
Весь список