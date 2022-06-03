Упрощенным автомобилям из России нельзя будет въезжать в Европу

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Поездка на так называемых упрощенных автомобилях без ряда компонентов возможна только по территории тех стран, с которыми достигнута отдельная договоренность. Пока это только Белоруссия. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Росстандарта.



«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией», — объяснили в ведомстве.



Lada Granta станет первой легковой моделью, которая получит упрощенную версию. Сборка таких машин начнется 8 июля. Предполагается, что такая модель будет стоить от 640 до 840 тыс. руб.

Как уточнили в Росстандарте, при регистрации таких автомобилей на территории России и в странах-партнерах, в документах на технику будут внесены отдельные отметки о том, что машины изготовлены в особом порядке. В России этим документом выступает электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).



Ранее Совет Евразийской экономической комиссии изменил технические требования к выпуску автомобилей. Согласно документу, до февраля 2023 г. Россия (и другие страны, входящие в Евразийский экономический союз) сможет устанавливать собственные требования к автомобилям, которые производят в России.



Фактически речь тут идет о производстве упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности. Поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», где прописаны требования к машинам на территории ЕАЭС, вступили в силу 25 апреля.



Скорее всего, Россия постарается заключить такие соглашения со всеми государствами-членами Евразийского экономического союза. Сейчас туда помимо Республики Беларусь входят Армения, Казахстан и Киргизия.





Фото: АвтоВАЗ/РБК