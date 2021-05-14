Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной

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Самара присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021». В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением масштабного мероприятия на территории города с 11:00 15 мая 2021 года до 03:00 16 мая 2021 года будет временно прекращено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до площади Революции. Исключение предусмотрено для спецмашин полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне прекращения движения транспорта.

При этом на период с 11:00 15 мая 2021 года до 03:00 16 мая 2021 года будет разрешена парковка транспортных средств на следующих улицах:

- ул. Фрунзе;

- ул. Молодогвардейской от ул. Красноармейской до ул. Венцека;

- ул. Красноармейской;

- ул. Льва Толстого;

- ул. Некрасовской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской.

Кроме того, на период с 11:00 15 мая 2021 года до 03:00 16 мая 2021 года организация движения общественного транспорта скорректирована, а именно:

- временно будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 6 «Губернский рынок – Грозненская», № 16 «Губернский рынок – 6-й причал»;

- изменят трассы следования автобусы маршрутов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 247, 261, 295, 297, 3, а также маршрута № 6, дублирующего маршрут троллейбуса № 6 (со схемами, согласно которым они будут осуществлять перевозки, можно ознакомиться в приложениях);

- до 24:00 продлевается время перевозок автобусами по маршрутам №№ 46, 48д, 80, 92, 247, 295, 261, 297 и трамваями маршрутов №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 22.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.