Ученикам автошкол без лицензии запретят сдавать экзамен на права с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года в России вступит в силу новое правительственное постановление, касающееся автошкол. Согласно документу, для допуска к экзаменам на получение водительских прав в Госавтоинспекции, автошколы должны будут иметь заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы.

Таким образом, учащиеся автошкол смогут приступить к экзаменам только при условии, что их учебное заведение получило необходимое лицензионное заключение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный на официальном сайте правовой информации.

Ранее стало известно, что с 1 апреля будет увеличено до семи число допустимых штрафных баллов на практическом экзамене по вождению, передает RT. Помимо этого, изменится порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Так, обмен национальных водительских прав категорий «М», «А» и «В», а также подкатегорий «А1» и «В1» будет осуществляться после успешной сдачи только теоретического экзамена, разъясняет «Национальная служба новостей». Согласно нововведениям, водителям с видом на жительство или гражданством РФ, которые ездят по иностранным правам, в обязательном порядке нужно будет получить российское водительское удостоверение, пишет «Общественное телевидение России».