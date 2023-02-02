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У российских автодилеров закончились Lada Vesta

2 февраля 2023 11:59
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У российских автодилеров закончились Lada Vesta

Запасы автомобилей Lada Vesta у российских автодилеров подошли к концу. Об этом рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщило «РИА Новости» 2 февраля.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — сообщили в ассоциации РОАД.

По словам одного из представителей дилерских центов Lada, последнее поступление машин было в июне 2022 года.

Производство Lada Vesta было приостановлено весной 2022 года из-за проблем с комплектующими, а в августе АвтоВАЗ принял решение перенести производство модели с завода Lada Ижевск на главную площадку в Тольятти. Старт производства модели планируется на весну 2023 года, пишут "Известия".

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