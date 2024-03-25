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Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли

25 марта 2024 10:17
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Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли

Цены на перелеты в экономклассе по России выросли в январе—феврале на 34−42% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Скачок цен в пределах двух первых месяцев года оказался рекордным как минимум с 2008-го.

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России существенно выросли в первые два месяца текущего года, следует из данных индекса цен Росстата. Так, в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки в 7244 ₽ за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Февральская средняя цена уже превысила цену в пик авиационного сезона в 2022 году (в июле того года она поднялась до отметки в 6621 ₽ за 1 тыс. км полета). Традиционно в летние месяцы билеты дорожают в связи с повышенным спросом. Например, в июле прошлого года средняя цена на перелет составила 7638,95 ₽ на 1 тыс. км.

При этом месячная динамика средних цен в феврале (по сравнению с январем этого года) показала рост на 12,7%. Это самый резкий рост цен в феврале как минимум с 2008 года. В феврале 2023 года авиабилеты подорожали к январю того же года лишь на 6,2%, в 2022-м — на 2,5%, в 2021-м — на 7,6%, а в предыдущие годы они росли в пределах 1−2%, согласно анализу динамики средних цен Росстата, пишет РБК.

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